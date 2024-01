Berlin (dpa) - Die Lokf端hrergewerkschaft GDL hat den Streik bei der Deutschen Bahn am Freitagabend beendet. Das teilte GDL-Chef Claus Weselsky in Berlin mit. In den n辰chsten Stunden gilt im Personenverkehr des bundeseigenen Konzerns aber weiterhin der Notfahrplan.

"Die DB bereitet sich darauf vor, ab Betriebsbeginn Samstagfr端h im Personenverkehr wieder das normale Angebot zu fahren und