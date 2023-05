Frankfurt/Berlin (dpa) - Nach der Absage des zweitägigen Warnstreiks sind die Züge laut Angaben der Deutschen Bahn am Morgen "weitgehend" wie geplant gefahren. Der Bahnbetrieb sei "weitgehend planmäßig angelaufen", sagte ein Bahnsprecher.

Tausende Mitarbeitende seien dafür am Wochenende kurzfristig kontaktiert worden, um so viele Schichten so schnell wie möglich zu besetzen. Im