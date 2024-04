München (dpa) - Die Zustimmung zur Elektromobilität in Deutschland ist gesunken. Nur noch 17 Prozent sagten in einer aktuellen Allensbach-Umfrage, dass bei ihrem nächsten Autokauf ein Stromer in Betracht kommt. Das ist der dritte Rückgang in Folge. Noch 2021 waren es 24 Prozent. Die Ergebnisse der Erhebung im Auftrag der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) wurden am Montag

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote