Donnerstag, 21. August 2025

zurück
Plus Umsatz und Gewinn

Niedrige Zucker- und Ethanolpreise – Südzucker senkt Ausblick

Das Unternehmen produziert nicht nur Zucker, sondern zum Beispiel auch Ethanol. Für beides sind die Preise derzeit gering. Auch andere Probleme dämpfen Südzuckers Erwartungen.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 19:23 Uhr 39 Sekunden
Südzucker Zucker
Die Weltmarktpreise für Zucker sind niedrig - das wirkt sich bei Südzucker nun auf den Ausblick aus. (Symbolbild)

Mannheim. (dpa) Niedrige Preise für Zucker und Ethanol belasten die Geschäfte von Südzucker deutlicher als bisher erwartet. Das Unternehmen senkte seinen Ausblick für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr 2025/26. Mit Blick auf den Zuckermarkt hieß es: "Das EU-Marktumfeld weist zwar Preissteigerungen auf, bleibt jedoch unter den ursprünglichen Erwartungen".

Zudem seien die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote