Niedrige Zucker- und Ethanolpreise – Südzucker senkt Ausblick
Das Unternehmen produziert nicht nur Zucker, sondern zum Beispiel auch Ethanol. Für beides sind die Preise derzeit gering. Auch andere Probleme dämpfen Südzuckers Erwartungen.
Mannheim. (dpa) Niedrige Preise für Zucker und Ethanol belasten die Geschäfte von Südzucker deutlicher als bisher erwartet. Das Unternehmen senkte seinen Ausblick für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr 2025/26. Mit Blick auf den Zuckermarkt hieß es: "Das EU-Marktumfeld weist zwar Preissteigerungen auf, bleibt jedoch unter den ursprünglichen Erwartungen".
Zudem seien die
