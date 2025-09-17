Mittwoch, 17. September 2025

US-Notenbank erhöht Konjunkturprognose für 2025

Noch im Juni war die Fed bei ihrer Prognose pessimistischer. Nun zeigt sie sich wieder etwas hoffnungsvoller.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 20:08 Uhr 15 Sekunden
Wird die US-Notenbank Federal Reserve erstmals seit Monaten den Leitzins senken? (Archivfoto)

Washington (dpa) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet in diesem Jahr nun doch mit einem höheren Wirtschaftswachstum als zuletzt. Für dieses Jahr geht die Zentralbank mittlerweile von einem Plus von 1,6 Prozent aus, wie sie in Washington mitteilte. Bei der vorigen Prognose im Juni hatte die Fed ihre Konjunkturerwartung noch nach unten auf 1,4 Prozent korrigiert.

Bei der Inflationsrate rechnet die Fed weiter mit 3,0 Prozent.

