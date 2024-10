Arbeitskampf 18:13 Uhr

Streik an US-Häfen führt zu Sorge um verdorbene Lebensmittel

In den USA streiken aktuell Zehntausende Hafenarbeiter, die unter anderem für das Verladen von Nahrungsmitteln verantwortlich sind. Was geschieht mit Bananen und Co., die nicht an ihr Ziel gelangen?