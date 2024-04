EILMELDUNG 14:21 Uhr

13-Jähriger soll Obdachlosen in Dortmund getötet haben

Ein 13-jähriger Junge soll einen Obdachlosen am Dortmunder Hafen getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Handyvideo zeige, wie das Kind am Donnerstagabend mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben soll.