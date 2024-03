Frankfurt/Main (dpa) - Bei der Lufthansa hat der nächste Warnstreik des Bodenpersonals begonnen - parallel zum Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn. Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Frankfurter Flughafen sagte der dpa, der Ausstand sei sehr erfolgreich angelaufen.

Zudem gingen die Luftsicherheitskontrolleure in Hamburg und Frankfurt in den Ausstand, sodass an beiden Standorten an