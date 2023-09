Euro 7: EU-Staaten einigen sich auf abgeschwächte Abgasnorm

EILMELDUNG 14:01 Uhr

Selenskyj bestätigt Ankunft von Abrams-Panzern aus USA

Die ersten US-Panzer vom Typ Abrams sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Ukraine angekommen. Sie bereiteten sich bereits auf den Einsatz vor, schrieb Selenskyj am Montag auf Telegram. Insgesamt hatten die Vereinigten Staaten die Übergabe von 31 Kampfpanzern des Typs an die Ukraine angekündigt.