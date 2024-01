Von Barbara Klauß

Walldorf. Der Walldorfer Softwarekonzern SAP koppelt die jährliche Gehaltserhöhung noch stärker als bisher an die individuelle Leistung der Beschäftigten: SAP stelle im Jahr 2024 ein Budget für eine "zu 100 Prozent leistungsbezogene Erhöhung" der Gehälter zur Verfügung, heißt es in einer Betriebsvereinbarung, die in dieser Woche abgeschlossen wurde und