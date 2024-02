Bonn (dpa) - Wegen negativer Wechselkurseffekte hat die Deutsche Telekom im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang erlitten. Der Konzernerlös sank um 2,1 Prozent auf knapp 112 Milliarden Euro ein, wie der Dax-Konzern mitteilte.

Ohne Wechselkurseffekte - also organisch - wäre es ein kleines Plus gewesen. Der Nettogewinn lag bei 17,8 Milliarden Euro, was mehr als eine Verdopplung war. Der