Von Matthias Kros

Walldorf. Nach der BASF in Ludwigshafen hat auch die Walldorfer SAP angekündigt, die Hauptversammlung im kommenden Jahr nicht mehr in Präsenz abzuhalten. Stattdessen werde die Hauptversammlung am 13. Mai 2025 als virtuelle Veranstaltung stattfinden, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag auf Anfrage. Ein Begründung lieferte er nicht.