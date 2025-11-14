Freitag, 14. November 2025

Plus Nach der Gewinnwarnung

MLP will sich nicht beirren lassen

Im dritten Quartal sanken die Erlöse. Der Wieslocher Finanzdienstleister richtet nun den Blick nach vorn.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 41 Sekunden

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Kros

Wiesloch. Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP will die schmerzliche Gewinnwarnung vom vergangenen Freitag möglichst schnell abhaken. "MLP ist auf einem sehr guten Weg. Daran ändern auch Einmaleffekte nichts, die etwa in diesem Jahr zu verarbeiten sind", sagte Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE, am Donnerstag bei der Vorstellung

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
zu unseren Autoren  
