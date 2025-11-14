Von Matthias Kros

Wiesloch. Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP will die schmerzliche Gewinnwarnung vom vergangenen Freitag möglichst schnell abhaken. "MLP ist auf einem sehr guten Weg. Daran ändern auch Einmaleffekte nichts, die etwa in diesem Jahr zu verarbeiten sind", sagte Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE, am Donnerstag bei der Vorstellung