Warum Frauen eher in Krisen Chefs werden
Daimler Truck, Commerzbank und Deutsche Bahn setzen in schwierigen Zeiten erstmals auf weibliche Führung. Mannheimer Wissenschaftler erkennen darin ein Muster.
Von Stefanie Järkel
Mannheim/Berlin. Hartmut Mehdorn, Rüdiger Grube, Richard Lutz – die neue Bahnchefin Evelyn Palla folgt auf eine lange Reihe männlicher Vorstandsvorsitzender bei der Deutschen Bahn. Sie gilt bei Experten als Beispiel für die Theorie der Gläsernen Klippe: Danach steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen in Führungspositionen berufen werden, wenn
