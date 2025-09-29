Montag, 29. September 2025

Warum Frauen eher in Krisen Chefs werden

Daimler Truck, Commerzbank und Deutsche Bahn setzen in schwierigen Zeiten erstmals auf weibliche Führung. Mannheimer Wissenschaftler erkennen darin ein Muster.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 19 Sekunden
Die designierte neue Bahnchefin Evelyn Palla übernimmt in Krisenzeiten. Foto: dpa

Von Stefanie Järkel

Mannheim/Berlin. Hartmut Mehdorn, Rüdiger Grube, Richard Lutz – die neue Bahnchefin Evelyn Palla folgt auf eine lange Reihe männlicher Vorstandsvorsitzender bei der Deutschen Bahn. Sie gilt bei Experten als Beispiel für die Theorie der Gläsernen Klippe: Danach steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen in Führungspositionen berufen werden, wenn

