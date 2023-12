Mannheim. (RNZ) Der Nahrungsmittelkonzern Südzucker hat mit dem Plan einer Komplettübernahme von Cropenergies einen Kurssprung an der Börse ausgelöst. Die Mannheimer wollen für die Biosprit-Tochter 11,50 Euro in bar je Anteilschein hinblättern. Diese Nachricht, die am Dienstag nach Börsenschluss kam, sorgte nun am Mittwoch bei Cropenergies für einen Kurssprung um etwa 70 Prozent bis auf eben jene 11,50 Euro. Tags zuvor waren sie mit 6,75 Euro noch auf das tiefste Niveau seit März 2020 gefallen.

"Für Südzucker macht ein Ende der kostspieligen Börsennotiz der Tochter Sinn", kommentierte ein Marktteilnehmer. Am geplanten Investitionsanstieg und dem Margendruck im Ethanol-Bereich ändere sich aber nichts. Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research lobte zudem die geringere Komplexität des Konzerns durch den Schritt. "Dieser Segen hat jedoch seinen Preis". Crop- energies sei schließlich in der Bilanz bereits voll konsolidiert und bringe keine zusätzlichen Erträge.

Laut dem Experten Thomas Wissler von AlsterResearch kommt das Vorhaben aber der Wachstumsstrategie von Südzucker zugute. Denn diese konzentriere sich auf die Wachstumsfelder pflanzliche Proteine und biobasierte Chemikalien. Durch das Delisting werde das Kapitalmarktprofil vereinfacht und die Komplexität reduziert. Südzucker ergreife eine Chance, um die eigene Wachstumsstrategie zu beschleunigen.

Update: Mittwoch, 20. Dezember 2023, 19.00 Uhr

Südzucker will Cropenergies komplett erwerben und von Börse nehmen

Mannheim. (mk) Der Mannheimer Nahrungsmittelkonzern Südzucker, weltweit größter Zuckerproduzent, will seine strauchelnde Tochter Cropenergies komplett übernehmen und anschließend von der Börse nehmen. Das Unternehmen kündigte am Dienstagabend überraschend ein sogenanntes Delisting-Erwerbsangebot für alle noch nicht Südzucker gehörenden Aktien an. Der Angebotspreis soll den Angaben zufolge bei 11,50 Euro in bar je Anteilschein liegen. Am Dienstag war das Papier bei 6,81 Euro aus dem Handel gegangen.

Durch den Erwerb von 4,87 Prozent an Cropenergies von der Süddeutschen Zuckerrübenverwertungsgenossenschaft am Dienstag liege der Anteil von Südzucker nun bei 74,06 Prozent, hieß es weiter. Vorstand und Aufsichtsrat beider Unternehmen unterstützen grundsätzlich den Schritt. Während sich der Mutterkonzern zuletzt optimistisch über die Geschäftsaussichten geäußert hatte, fiel die Tochter mit Prognosesenkungen negativ auf.

Das geplante Delisting habe für Crop-energies zahlreiche Vorteile, argumentiert das Unternehmen. So entfielen dadurch viele der sich durch die Börsennotierungen ergebenden rechtlichen und administrativen Pflichten, die mit erheblichen Kosten verbunden seien. Außerdem werde die sogenannte Governance vereinfacht, was dazu führe, dass Cropenergies künftig noch schneller und flexibler agieren könne.

Gleichzeitig hat der Südzucker-Aufsichtsrat Stephan Meeder, Chef der Cropenergies AG, mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Vorstands der Südzucker AG bestellt. Perspektivisch werde Meeder daher bei Cropenergies ausscheiden, hieß es.

Cropenergies war im September 2006 an die Börse gegangen. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der führende europäische Hersteller von nachhaltig erzeugtem, erneuerbarem Ethanol.