Stuttgart/Mannheim. (dpa/mk) Der Autobauer Mercedes-Benz will die unternehmenseigenen Autohäuser in Deutschland veräußern. Jede Niederlassung werde dabei individuell betrachtet, teilte der Dax-Konzern aus Stuttgart am Dienstag mit. Die zuvor eingeleitete Prüfung habe ergeben, dass ein Verkauf Sinn ergebe.

Betroffen sind nach früheren Angaben von Mercedes-Benz etwa 8000