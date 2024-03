EILMELDUNG 11:54 Uhr

Feuerwehr: Zwei Menschen nach Brückeneinsturz in Baltimore gerettet

Nach dem Brückeneinsturz in der US-Stadt Baltimore sind nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen aus dem Wasser gerettet worden. Eine Person sei in ernstem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Feuerwehrchef von Baltimore, James Wallace, auf einer Pressekonferenz.