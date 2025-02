Von Matthias Kros

Heidelberg. (RNZ) Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 wegen des laufenden Personalabbaus in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich vermeldete der Maschinenbauer am Mittwoch wegen der Bildung von Rückstellungen einen Verlust von sieben Millionen Euro. Allerdings lief es im operativen Geschäft besser als zuletzt. "Wir konnten in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld Umsatz und operatives Ergebnis quartalsweise kontinuierlich steigern", sagte Unternehmenschef Jürgen Otto bei einer Pressekonferenz.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte hingegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um über 60 Prozent auf 55 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 5,7 auf 9,2 Prozent. Der Umsatz verharrte allerdings mit 594 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Im kommenden Geschäftsjahr werde das Unternehmen die Kosten weiter senken, kündigte Otto an. Dies wirke sich positiv auf die Profitabilität aus, schwarze Zahlen würden erwartet.

Der Maschinenbauer will in den kommenden drei Geschäftsjahren an seinem Standort Wiesloch mehr als jede zehnte Stelle streichen. Etwa 450 der aktuell rund 4000 Jobs sollen sozialverträglich wegfallen. Zudem werden anstehende Lohnerhöhungen verrechnet. Das hatte der SDax-Konzern bereits im Dezember mitgeteilt. Dadurch fallen im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 Einmalbelastungen von rund 30 Millionen Euro an, zum Beispiel für Abfindungen.

Der Stellenabbau werde in den kommenden Monaten in Absprache mit den Vertretern von IG Metall und Betriebsrat erfolgen, so Otto. Derzeit laufe das Werk in Wiesloch unter Volllast, sagte der Vorstand. "Die Beschäftigten müssen angesichts der guten Auftragslage richtig ranklotzen". Anders sieht es an den Standorten in Amstetten und Brandenburg aus, für die bis mindestens Ende März Kurzarbeit angemeldet worden ist. Hier werden Vorprodukte für die Druckmaschinen gefertigt. Diese Standorte seien aber auch stark vom Drittgeschäft abhängig, sagte Otto. Dieses laufe derzeit angesichts der Schwäche der deutschen Industrie aktuell schlecht.

Otto will aber nicht nur die Lohnkosten senken, sondern das Unternehmen auch wieder auf Wachstum trimmen. Mittlerweile dominieren der Verpackungsdruck und der gemeinsam mit Canon betriebene Digitaldruck das Geschäft. Auch setzt Otto auf Wachstum in China und anderen asiatischen Märkten.

Das Unternehmen produziere in China dort überwiegend für den lokalen und asiatischen Markt, so der Manager. Ein kleiner Teil der Maschinen gehe nach Amerika. Zudem plant Otto das Ladetechnikgeschäft Amperfied weiterzuentwickeln. Dabei setzt er Hoffnung in den Ausbau von Ladeparks für Firmenkunden. Auch soll das Industriegeschäft mittelfristig eine höhere Auslastung erzielen.

Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte Otto, was im Maschinenbau insgesamt aktuell eher selten sei, sagte er. Demnach dürften die Erlöse im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende März) auf dem Niveau des Vorjahres von knapp 2,4 Milliarden Euro verharren. Vom Umsatz sollen wie im Vorjahr 7,2 Prozent als um Sondereffekte bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängen bleiben. Für das kommende Geschäftsjahr 2025/26 peilt der Maschinenbauer eine bereinigte Marge von acht Prozent an.

An der Börse stürzte der Kurs der Heideldruck-Aktie zeitweise um fast ein Fünftel auf nur noch einen Euro ab, erholte sich in der Folge aber wieder.