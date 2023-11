Frankfurt/Main (dpa) - Ein zum Teil deutlicher Rückgang der Inflationsraten in mehreren Bundesländern deutet auf eine weitere Abschwächung der Teuerung in Deutschland hin. In Hessen und Bayern sind die Inflationsraten im November unter die Marke von 3 Prozent gefallen, wie aus Daten hervorgeht, die am Mittwochvormittag veröffentlicht wurden.

Auch in Baden-Württemberg schwächte sich die