EILMELDUNG 04:23 Uhr

EU will Verbraucher besser vor ausufernden Strompreisen schützen

Verbraucher in der EU sollen künftig besser vor ausufernden Strompreisen geschützt werden. Unterhändler der EU-Länder und des Europaparlaments einigten sich am frühen Donnerstagmorgen in Straßburg auf eine Reform des europäischen Strommarkts.