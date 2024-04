EILMELDUNG 13:35 Uhr

Israel: Erste Hilfslieferung über neuen Übergang zum Norden Gazas

Israel hat nach Angaben der Armee über einen neuen Übergang zum Norden des Gazastreifens erste Hilfslieferungen in das Gebiet gebracht. Der Übergang sei schon am Donnerstag in Betrieb gegangen und erste Lastwagen seien in den Küstenstreifen eingefahren, teilte die Armee am Freitag mit.