Mittwoch, 01. Oktober 2025

zurück
Plus Heideldruck schließt Stellenabbau ab

Nochmals rund 20 Beschäftige verlassen Wieslocher Stammwerk

Eine Lösung für 470 Beschäftigte ist gefunden. Es gibt noch keine Neuigkeiten zur Partnerschaft im Rüstungsbereich.

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Ein Mitarbeiter führt in einer Produktionshalle von Heidelberger Druckmaschinen in Wiesloch an einem Druckwerk eine Zahnspielmessung durch. Foto: dpa

Von Barbara Klauß und Matthias Kros

Wiesloch. Der vor rund einem Jahr verkündete Personalabbau im Stammwerk Wiesloch der Heidelberger Druckmaschinen AG ist abgeschlossen. Am 1. Oktober würden letztmalig rund 20 Beschäftigte in eine Transfergesellschaft wechseln, sagte der Betriebsratsvorsitzende Ralph Arns am Dienstag auf Anfrage.

Damit hätten insgesamt etwa 470

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.