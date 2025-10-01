Von Barbara Klauß und Matthias Kros

Wiesloch. Der vor rund einem Jahr verkündete Personalabbau im Stammwerk Wiesloch der Heidelberger Druckmaschinen AG ist abgeschlossen. Am 1. Oktober würden letztmalig rund 20 Beschäftigte in eine Transfergesellschaft wechseln, sagte der Betriebsratsvorsitzende Ralph Arns am Dienstag auf Anfrage.

Damit hätten insgesamt etwa 470