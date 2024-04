Wiesloch. (RNZ) Jürgen Otto wird zum 1. Juli 2024 neuer Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG. Das gibt der kriselnde Konzern am Freitagmittag bekannt. Er folgt damit auf Ludwin Monz, der sein Amt als Vorstandsvorsitzender niederlegt. In der Konzernmitteilung heißt es, Monz würde "auf eigenen Wunsch im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrats" zum 30. Juni gehen. Jürgen Otto soll jahrzehntelange Erfahrung in der zukunftsfähigen Ausrichtung großer Industrieunternehmen mitbringen.

Der Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen hat außerdem das Vorstandsgremium erweitert. Er berief ebenfalls zum 1. Juli 2024 David Schmedding, bisher Leiter des Vertriebs, als neues Mitglied des Vorstands. Dem Vorstandsgremium gehören dann Jürgen Otto als Vorstandsvor-sitzender, Tania von der Goltz als Finanzvorständin und David Schmedding als Vorstand Vertrieb und Service an.

