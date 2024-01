Von Matthias Kros

Mannheim. Der Präsident des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim, Bernd Beetz, hat angeblich Interesse an einer Übernahme der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Eine Bestätigung gab des zunächst nicht.

Angeblich wurden bereits mehrere Gespräche mit Galeria-Vertretern geführt. Darin soll er dem Vernehmen nach deutlich gemacht haben, dass er das Unternehmen als Ganzes und einen Großteil der derzeit 92 Filialen erhalten möchte. Von mindestens 60 Häusern ist die Rede.

Laut "Bild" möchte Beetz für die Warenhauskette auch Co-Investoren an Bord holen. Zu Ihnen zählt angeblich die Familie Reimann, in deren Besitz unter anderem mehrere Parfum- und Kaffee-Marken sind und die ihre Wurzeln in der Rhein-Neckar-Region hat. Der vermögende Beetz ist bei Galeria kein Unbekannter. Zwischen 2018 und 2019 war er kurzzeitig Aufsichtsratsvorsitzender von Galeria Kaufhof.

Galeria hatte in der vergangenen Woche einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Essen gestellt. Es ist die dritte Insolvenz innerhalb von dreieinhalb Jahren. Ziel ist die Fortführung des Unternehmens. Die Warenhauskette, die zurzeit noch zur ebenfalls insolventen Signa-Gruppe zählt, sucht einen neuen Eigentümer.

Gespräche haben laut Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus bereits stattgefunden. Seinen Angaben zufolge gibt es "mehr als zwei" mögliche Interessenten. Näher wollte er sich dazu bislang nicht äußern. Galeria ist in der Region noch mit Filialen in Heidelberg, Mannheim, Viernheim und Speyer präsent. Das zweite Haus in Heidelberg am Bismarckplatz hatte am Wochenende endgültig schließen müssen.