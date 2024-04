Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Die gut 38.000 Beschäftigten der BASF im Stammwerk Ludwigshafen bekommen einen neuen Chef. Bei der Hauptversammlung am Donnerstag wird Martin Brudermüller an seinen Nachfolger Markus Kamieth übergeben. Der 53-Jährige übernimmt das Ruder bei dem weltgrößten Chemiekonzern in unruhigen Zeiten und wird in den kommenden Monaten als Krisenmanager