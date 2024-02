EILMELDUNG 09:54 Uhr

EU-Lieferkettengesetz droht an Deutschland zu scheitern

Das geplante neue EU-Lieferkettengesetz droht an Deutschland zu scheitern. Das Bundesjustizministerium und das Bundesfinanzministerium könnten die Pläne nicht mittragen, verlautete am Donnerstag aus Regierungskreisen. Damit müsste sich die Bundesregierung bei der noch ausstehenden finalen Abstimmung im Kreis der EU-Staaten enthalten. Zuerst hatte "The Pioneer" berichtet.