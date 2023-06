Berlin (dpa) - Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn (DB) werden am Mittwoch in Berlin fortgesetzt. Das teilte ein DB-Sprecher mit. Eine genaue Uhrzeit wurde nicht genannt, es war lediglich von "früher Nachmittag" die Rede. Als Verhandlungsort einigten sich beide Seiten auf den Standort der IG Metall in Berlin-Kreuzberg.

Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und