Weltbank-Reform soll für Investitionen in Klimaschutz sorgen

Marrakesch (dpa) - Die Weltbank will bei der Vergabe von Krediten an ärmere Länder künftig stärker auf Klimaschutz und Pandemievorsorge achten. Für die Staaten soll es sich damit mehr lohnen, in Projekte zu investieren, die nicht allein zu ihrem eigenen Nutzen sind – etwa in den Schutz von Regenwäldern oder in die Bekämpfung ansteckender Krankheiten.

Bei ihrer Jahrestagung in Marrakesch