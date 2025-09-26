Freitag, 26. September 2025

zurück
Plus Experten skeptisch

Wirtschaft findet aus ihrer Schwächephase heraus

Herbstprognose: Die Institute sehen die Konjunktur auf "wackeligen Beinen". Die Gefahr eines Strohfeuers ist groß.

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 39 Sekunden
Timo Wollmershäuser (l.) vom ifo Institut und Geraldine Dany-Knedlik unterhalten sich neben Hannah Seidl (beide: DIW) vor der Pressekonferenz in Berlin. Foto: dpa

Von Thomas Vitzthum, RNZ Berlin

Berlin. Die deutsche Wirtschaft kommt im nächsten Jahr aus Sicht führender Forschungsinstitute langsam wieder in Schwung – trotzdem zeigen sich die Experten skeptisch. Auf 1,3 Prozent taxieren die Wirtschaftsforscher in ihrer Herbstprognose das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts für das kommende Jahr.

Im Jahr darauf sollen es gar 1,4

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.