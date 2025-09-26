Wirtschaft findet aus ihrer Schwächephase heraus
Herbstprognose: Die Institute sehen die Konjunktur auf "wackeligen Beinen". Die Gefahr eines Strohfeuers ist groß.
Von Thomas Vitzthum, RNZ Berlin
Berlin. Die deutsche Wirtschaft kommt im nächsten Jahr aus Sicht führender Forschungsinstitute langsam wieder in Schwung – trotzdem zeigen sich die Experten skeptisch. Auf 1,3 Prozent taxieren die Wirtschaftsforscher in ihrer Herbstprognose das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts für das kommende Jahr.
Im Jahr darauf sollen es gar 1,4
