Eppelheim. (mk) Der Getränkehersteller Capri-Sun mit deutschem Sitz und großem Abfüllwerk in Eppelheim ist überzeugt davon, dass der auf Druck der Kundschaft verstärkte Papierstrohhalm genauso gut ist wie das früher verwendete gelbe Exemplar aus Plastik. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte auf Anfrage, dass der neue Strohhalm eine um 36 Prozent höhere Biegekraftfestigkeit aufweise, einen um bis zu 18 Prozent stärkeren Druck standhalte und die vertikalen Druckfestigkeit um 42 Prozent verbessert worden sei.

Alle Produkte ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11/24 seien mit dem verbesserten Papiertrinkhalm versehen. Gleichzeitig sei der Strohhalm FSC-zertifiziert und voll recycelbar, fügte sie hinzu. Hans-Peter Wild, Eigentümer des Getränkeherstellers, hatte im Herbst vergangenen Jahres angekündigt, das Capri-Sun schon bald "der mit Abstand ökologischste Drink der Welt sein" werde.

Capri-Sun hatte 2021 erstmals Papierstrohhalme für seine Getränkebeutel eingeführt. Hintergrund war eine Entscheidung der EU-Kommission, nach der keine Einweg-Plastikutensilien mehr produziert werden dürfen.

In der Folge gab es allerdings immer wieder Kritik von Kunden, dass der Halm beim Einstechen in das Trinkpäckchen leicht kaputt gehe und das Getränk nach Pappe schmecke. "Wir haben das Feedback der Eltern berücksichtigt und einen neuen Papierstrohhalm entwickelt", so die Sprecherin. Capri-Sun verkauft jedes Jahr etwa sechs Milliarden Beutel in über 100 Ländern. Sie werden teilweise in Eppelheim abgefüllt, wo rund 850 Mitarbeiter beschäftigt sind.