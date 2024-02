EILMELDUNG 13:22 Uhr

UEFA-Präsident Ceferin will 2027 abtreten

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin will überraschend im Jahr 2027 nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Chef der Europäischen Fußball-Union antreten. Diese Entscheidung gab der Slowene am Donnerstag nach dem UEFA-Kongress in Paris bekannt.