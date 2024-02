EILMELDUNG 13:06 Uhr

Einigung in Koalitionsstreit um neue CO₂-Standards für Lastwagen

Im Koalitionsstreit über schärfere CO₂-Standards für Lastwagen in der EU gibt es eine Einigung. Demnach will Deutschland einer geplanten EU-Verordnung nun doch zustimmen, dabei solle es aber Ergänzungen geben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen.