Berlin (dpa) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) pocht nach weiteren, bei Testkäufen festgestellten Verstößen gegen die Mehrwegangebotspflicht im Gastgewerbe auf Nachbesserungen am Gesetz. "Wir dringen darauf, dass das noch in dieser Legislaturperiode geschieht", sagt die DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz in Berlin.

Zudem müssten die Bundesländer ihren Vollzugsaufgaben nachkommen,