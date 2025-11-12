Ludwigshafen. (mk) Der Chemiekonzern BASF will seine Agrarsparte in Frankfurt an die Börse bringen. Die Bereich Argicultural Solutions solle bis 2027 börsenreif gemacht werden, teilte die BASF am Dienstag in Ludwigshafen mit. Damit entstehe ein "unabhängiges, dezidiertes Agrarunternehmen mit globaler Reichweite". BASF verspricht sich von der Abspaltung "beschleunigte Innovationen" und eine