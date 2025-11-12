BASF setzt auf Frankfurter Börse
Die Agrarsparte soll hier ab 2027 gelistet werden. Die Ausgliederung läuft.
Ludwigshafen. (mk) Der Chemiekonzern BASF will seine Agrarsparte in Frankfurt an die Börse bringen. Die Bereich Argicultural Solutions solle bis 2027 börsenreif gemacht werden, teilte die BASF am Dienstag in Ludwigshafen mit. Damit entstehe ein "unabhängiges, dezidiertes Agrarunternehmen mit globaler Reichweite". BASF verspricht sich von der Abspaltung "beschleunigte Innovationen" und eine