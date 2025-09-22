Cyberattacke auf große Flughäfen in Europa wirkt weiter nach
Marathon-Rückreise aus Berlin wird zur Herausforderung. "Es gibt noch keine Entwarnung", sagte ein Sprecher des BER.
Berlin. (dpa) London, Brüssel, Dublin, Berlin: Nach einem breit angelegten Cyberangriff auf europäische Flughäfen bekommen Passagiere die Auswirkungen auch zwei Tage später noch zu spüren. Es komme weiterhin zu verlängerten Wartezeiten, teilte der BER auf seiner Internetseite mit. Fluggäste werden gebeten, online einzuchecken und ihr Gepäck nach Möglichkeit selbstständig an den Automaten
