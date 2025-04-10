Hausgerätehersteller BSH wächst dank neuer Märkte
Nach dem Nach-Corona-Einbruch des vergangenen Jahres geht es leicht bergauf. Waschen und Spülen treiben die Entwicklung. Öfen, Herde und Kühlgeräte schwächeln dagegen.
München. (dpa) Obwohl viele Kunden billiger kaufen und weniger Einbauküchen gebraucht werden, hat der Hausgerätehersteller BSH seine Umsätze vergangenes Jahr leicht steigern können. Konkret ging es 2024 um 3 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro nach oben. Die Bosch-Tochter lässt damit den Einbruch nach dem Corona-Boom hinter sich. Zahlen zum Gewinn nennt BSH nicht.
Finanzchef Thorsten