München. (dpa) Obwohl viele Kunden billiger kaufen und weniger Einbauküchen gebraucht werden, hat der Hausgerätehersteller BSH seine Umsätze vergangenes Jahr leicht steigern können. Konkret ging es 2024 um 3 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro nach oben. Die Bosch-Tochter lässt damit den Einbruch nach dem Corona-Boom hinter sich. Zahlen zum Gewinn nennt BSH nicht.

Finanzchef Thorsten