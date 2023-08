Frankfurt/Main (dpa) - Die Anteilsscheine von Adidas legten um ein Prozent zu. Laut einem Bericht des TV-Senders CNBC-TV18 ist der Schuhkonzern Bata in Gesprächen mit Adidas über eine Zusammenarbeit in Indien. Die Gespräche seien in einem fortgeschrittenen Stadium und der Rahmen der Kooperation zeichne sich ab, heißt es demnach unter Berufung auf informierte Personen. Aktien von Bata India

