Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA und der Eurozone eventuell schon in einigen Monaten haben den Dax am Mittwoch über 16.100 Punkte getrieben. Der Leitindex erreichte ein neues Zwischenhoch seit Anfang August und stand am Nachmittag mit 1,05 Prozent im Plus auf 16.160,49 Punkte. Damit rückt auch wieder das Rekordhoch in Reichweite. Das hatte das deutsche Börsenbarometer Ende Juli bei etwas unter 16 530 Punkten erreicht. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Mittwochnachmittag um 1,11 Prozent auf 26.295,23 Zähler nach oben.