Börse in Frankfurt

Inflationsdaten aus den USA haben den Dax am Mittwoch auf ein neues Hoch seit Januar 2022 getrieben. Zuletzt verzeichnete der deutsche Leitindex noch ein Plus von 0,54 Prozent auf 15.739,57 Punkte, womit er an seine jüngst freundliche Entwicklung anknüpfte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,58 Prozent auf 27.607,97 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp 0,5 Prozent bergauf.