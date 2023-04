Börse in Frankfurt

Schlechte Nachrichten aus den Branchen Pharma und Automobilbau haben am Donnerstag für eine trübe Stimmung am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der Dax verlor am Vormittag 0,70 Prozent auf 15.783,80 Punkte und fiel auf den niedrigsten Stand der Woche. Der MDax der 50 mittelgroßen Börsenwerte gab um 0,54 Prozent auf 27.743,41 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hielt sich mit minus 0,33 Prozent etwas besser.