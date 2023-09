Börse in Frankfurt

Der Dax hat am Montag nach seiner jüngsten Erholung moderat nachgegeben. Wichtigstes Ereignis für die Anleger ist in dieser Woche die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) über ihren Zins und das weitere geldpolitische Vorgehen am vergangenen Donnerstag entschieden hatte.