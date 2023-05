Die Kaufbereitschaft am deutschen Aktienmarkt hat sich am Montag in Grenzen gehalten. Angesichts des Schuldenstreits in den USA und einer Vielzahl ambivalenter Unternehmensnachrichten schaffte der Dax gegen Mittag nur ein Plus von 0,19 Prozent auf 15.944,52 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,39 Prozent auf 27.441,27 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,26 Prozent auf 4329,15 Zähler hoch.