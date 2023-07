Börse in Frankfurt

Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag nicht viel bewegt. Der Leitindex Dax veränderte sich bis zum Mittag kaum und notierte zuletzt 0,10 Prozent höher bei 16.084,21 Punkten. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln stieg am Mittag um 0,53 Prozent auf 27.871,06 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone legte um rund 0,1 Prozent zu.