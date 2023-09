Teils deutliche Kursgewinne an den asiatischen Börsen haben am Montag dem deutschen Aktienmarkt Schwung verliehen. Der Leitindex Dax stieg um 0,60 Prozent auf 15.935,27 Punkte und machte damit seine am Freitag erlittenen Verluste fast vollkommen wett. Insgesamt verlief der Handel in ruhigen Bahnen, da die Wall Street wegen eines Feiertages geschlossen bleibt und daher Impulse aus den USA fehlten. Für den MDax der mittelgroßen Titel ging es um 0,74 Prozent auf 28.019,76 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,85 Prozent an.