Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger auch am Donnerstag Gewinne mitgenommen. Nach einem bereits schwächeren Auftakt stand der deutsche Leitindex Dax gegen Mittag mit 0,57 Prozent im Minus bei 16.637,55 Punkten. Dabei belastete auch das abrupte Ende der Weihnachtsrally an den US-Börsen, wo der Dow Jones am Vortag im späten Handel tief ins Minus gefallen war.