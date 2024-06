Börse in Frankfurt

Der Dax ist schwach in die Handelswoche gestartet. Belastet von politischer Unsicherheit, die von der Europawahl ausgeht, verlor der Leitindex gegen Ende der ersten Handelsstunde 0,70 Prozent auf 18.428,09 Punkte. Damit orientierte sich der Dax in Richtung unteres Ende der Spanne der vergangenen Wochen. Dem bisherigen Juni-Tief von 18.365 Zählern kam der Leitindex in den Auftaktminuten nahe.