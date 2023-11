Frankfurt/Main (dpa) - Seit dem Beginn der Erholungsrally Ende Oktober ist der Dax inzwischen wieder um neun Prozent gestiegen und hat im Jahresverlauf bislang einen Gewinn von 15 Prozent erzielt.

Leichter Auftrieb kam am Freitag von der Wall Street. Dort legte der Dow Jones Industrial nach dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag moderat zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am