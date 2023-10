Dax zur Handelseröffnung kaum verändert

Börse in Frankfurt

Der moderat freundlich in die Woche gestartete Dax hat sich am Dienstag zunächst kaum von der Stelle bewegt. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,02 Prozent auf 15.240,83 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,13 Prozent auf 24.987,71 Punkte. Für den Eurozonen-Leitinde EuroStoxx 50 ging es um minimal bergab.