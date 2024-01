Frankfurt/Main (dpa) - In den Vereinigten Staaten hatten gute Quartalszahlen von Unternehmen und der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) die Indizes am Freitag auf Höchststände getrieben - und dies vor allem im späten Handel. Im Blick steht nun in dieser Woche in Europa die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.

© dpa-infocom, dpa:240122-99-703040/2