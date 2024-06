Nach einer leichten Erholung in den vergangenen zwei Tagen ist der Dax zur Wochenmitte kaum verändert gestartet. Es mangelt an Impulsen. Die US-Börsen hatten tags zuvor nur minimal im Plus geschlossen und heute wird in den Vereinigten Staaten wegen des Gedenk- und Feiertages "Juneteenth" nicht gehandelt.